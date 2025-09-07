На Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о войсках ЕС

Слова президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину «испугали» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Россия вполне может сказать «нет» западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Зеленскому не останется ничего другого, как пойти жаловаться западным союзникам, чтобы те проигнорировали предупреждение Владимира Путина, заявил эксперт.

Он добавил, что украинскому лидеру надо перестать слепо верить всему, что говорят в Европе и США, а начать верить тому, что говорят в Москве.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. В случае же, если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, так как Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил президент.

