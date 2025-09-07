На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о войсках ЕС

Дэвис: Зеленский испугался слов Путина об отправке войск ЕС на Украину
true
true
true
close
DanielLDavis1/X

Слова президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину «испугали» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Россия вполне может сказать «нет» западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Зеленскому не останется ничего другого, как пойти жаловаться западным союзникам, чтобы те проигнорировали предупреждение Владимира Путина, заявил эксперт.

Он добавил, что украинскому лидеру надо перестать слепо верить всему, что говорят в Европе и США, а начать верить тому, что говорят в Москве.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. В случае же, если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, так как Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил президент.

Ранее Кадыров рассказал, что нужно сделать Украине для достижения мира.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами