На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл наградил Медведева в день его 60-летия

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского I степени
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил его орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. Указ опубликован на сайте РПЦ.

Патриарх пожелал политику «крепости и душевных сил», а также «щедрой помощи Божией» и успехов в дальнейших трудах на пользу России. Также он вспомнил, что за 60 лет Медведеву довелось служить на различных государственных должностях, включая пост президента РФ.

«Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение ее безопасности, в защиту наших национальных интересов», — приводятся в публикации слова патриарха.

Глава РПЦ также выразил признательность Медведеву за поддержку инициатив Русской православной церкви, способствующих утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей. Он удостоил политика ордена Донского, отметив его заслуги перед Отечеством, а также взяв во внимание его личную памятную дату.

14 сентября президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сделав его таким образом полным кавалером этого ордена. В указе главы государства говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России.

Ранее Медведев завел канал в Max и пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами