Патриарх Кирилл наградил Медведева в день его 60-летия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил его орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. Указ опубликован на сайте РПЦ.

Патриарх пожелал политику «крепости и душевных сил», а также «щедрой помощи Божией» и успехов в дальнейших трудах на пользу России. Также он вспомнил, что за 60 лет Медведеву довелось служить на различных государственных должностях, включая пост президента РФ.

«Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение ее безопасности, в защиту наших национальных интересов», — приводятся в публикации слова патриарха.

Глава РПЦ также выразил признательность Медведеву за поддержку инициатив Русской православной церкви, способствующих утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей. Он удостоил политика ордена Донского, отметив его заслуги перед Отечеством, а также взяв во внимание его личную памятную дату.

14 сентября президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сделав его таким образом полным кавалером этого ордена. В указе главы государства говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России.

