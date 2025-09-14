На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев завел канал в Max и пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил»

Медведев пообещал поднимать острые темы в своем канале в мессенджере Max
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев завел канал в мессенджере Max и пообещал писать в нем на «самые острые темы», а также обличать врагов России.

«Приветствую вас в Мах, в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. <...> Ну и иногда, конечно, придется, как писал Владимир Маяковский, говорить и о разной дряни, а именно — о врагах России», — заявил Медведев.

Он пообещал рассказывать, кто из оппонентов Москвы «урод, а кто дебил».

До этого Медведев заявлял, что представители стран, причастных к блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время пытаются исказить историю и стереть память о своих преступлениях. Он подчеркнул, что речь идет не только о Германии, но и о других западных странах.

14 сентября Медведеву исполнилось 60 лет. Президент РФ Владимир Путин наградил замглавы Совбеза орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и политик стал полным кавалером этой госнаграды.

Ранее Медведев рассказал о расплате финнов за «антироссийскую браваду».

