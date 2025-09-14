На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сделал Медведева полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России. Таким образом, зампред Совбеза РФ стал полным кавалером этого ордена — у него уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.

Награждение Медведева совпало с его юбилеем. 14 сентября политику исполнилось 60 лет.

6 сентября Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе президента она упоминается как завкафедрой Московского государственного института культуры (МГИК). Кроме того, она является членом ученого совета вуза. Артистку удостоили орденом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью за вклад в культуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами