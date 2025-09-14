Путин сделал Медведева полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России. Таким образом, зампред Совбеза РФ стал полным кавалером этого ордена — у него уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.

Награждение Медведева совпало с его юбилеем. 14 сентября политику исполнилось 60 лет.

6 сентября Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе президента она упоминается как завкафедрой Московского государственного института культуры (МГИК). Кроме того, она является членом ученого совета вуза. Артистку удостоили орденом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью за вклад в культуру.