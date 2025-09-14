Объявлен новый губернатор Ненецкого автономного округа

Губернатором Ненецкого автономного округа (НАО) избрана врио главы НАО Ирина Гехт. Об этом сообщил председатель законодательного собрания Александр Чурсанов, объявляя результаты открытого голосования, пишет ТАСС.

По его словам, за кандидатуру Гехт проголосовали 16 депутатов окружного собрания. Ее избрали главой округа сроком на пять лет, добавил Чурсанов.

Глава округа избирается депутатами окружного парламента из числа трех кандидатур, предложенных президентом России. В этот раз Владимир Путин представил для избрания на должность губернатора НАО Ирину Гехт, а также депутата окружного собрания Михаила Райна и депутата совета муниципального района «Заполярный район» Татьяну Антипину.

18 марта Ирина Гехт была назначена на должность врио губернатора НАО. С мая 2024 года до января 2025 года она была председателем правительства Запорожской области.

14 сентября в 44 регионах России стартовал последний день выборов губернаторов, глав региональных парламентов и других должностных лиц. Первые результаты голосования будут объявлены после 20:00 по местному времени.

При этом в некоторых субъектах РФ, в том числе в Татарстане, голосование только началось 14 сентября.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.