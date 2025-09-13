В ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов

Памфилова: со старта выборов было зафиксировано более 130 тыс. атак на сайт ЦИК

Более 130 тыс. атак на портал ЦИК России зафиксировано со старта голосования в ЕДГ-2025. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тысяч атак на порталы ЦИК России и в сети интернет», — сказала она.

Кроме того, за первые сутки выборов поступило восемь ложных сообщений о минировании.

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12—14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

