На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ряде регионов РФ стартовал последний день выборов

ТАСС: в 44 регионах России начался последний день выборов
close
Depositphotos

В некоторых регионах России стартовал последний день выборов губернаторов, глав региональных парламентов и других должностных лиц. Первые результаты голосования станут известны 14 сентября после 20:00 по местному времени, пишет ТАСС.

Отмечается, что в первый день выборов, 12 сентября, избирательные участки открылись в 44 регионах. На следующее утро к ним присоединились еще 9 субъектов. В воскресенье, 14 сентября, стартует голосование в 22 субъектах РФ, в том числе в Татарстане, где выберут главу региона, а также депутатов городской думы Казани.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что голосование в регионах РФ на выборах разного уровня проходят в штатном режиме, без особых эксцессов.

Единый день голосования, 14 сентября, охватит 81 регион страны, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами