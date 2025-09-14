В ряде регионов РФ стартовал последний день выборов

В некоторых регионах России стартовал последний день выборов губернаторов, глав региональных парламентов и других должностных лиц. Первые результаты голосования станут известны 14 сентября после 20:00 по местному времени, пишет ТАСС.

Отмечается, что в первый день выборов, 12 сентября, избирательные участки открылись в 44 регионах. На следующее утро к ним присоединились еще 9 субъектов. В воскресенье, 14 сентября, стартует голосование в 22 субъектах РФ, в том числе в Татарстане, где выберут главу региона, а также депутатов городской думы Казани.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что голосование в регионах РФ на выборах разного уровня проходят в штатном режиме, без особых эксцессов.

Единый день голосования, 14 сентября, охватит 81 регион страны, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.