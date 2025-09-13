Экс-кандидат в Европарламент Мема указал на «лживую риторику» ЕС в адрес России

Заявления европейских лидеров о надвигающейся «российской угрозе» лживы и могут навредить самому Западу. Об этом в соцсети X написал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он напомнил, что в Еврокомиссии называют президента РФ Владимира Путина главным врагом ЕС и говорят о том, что он «атакует Европу» в ближайшие годы.

«Никогда раньше я не слышал столь опасной и лживой риторики. Россия не хочет воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю, а также не допустить дальнейшего расширения западного военного присутствия у своих границ», — считает Мема.

До этого Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза.

В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия была и остается самой главной угрозой свободе, миру и стабильности в Европе.

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.