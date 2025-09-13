На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии предъявили обвинение экс-лидеру партии Саакашвили

Экс-лидера партии Саакашвили Хабеишвили обвинили в призывах к свержению власти
Служба государственной безопасности Грузии

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти. Об этом заявил на брифинге прокурор Бека Квициани, передает ТАСС.

По словам прокурора, Хабеишвили с июня текущего года в телеэфирах и с помощью социальных сетей призывал грузинских граждан к свержению госвласти, указывая конкретные дату и место.

Хабеишвили был задержан 11 сентября. Изначально его обвиняли в обещании дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. По данным прокуратуры, он предлагал полицейским $200 тысяч за передачу секретной информации.

Недавно премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства». По мнению главы грузинского кабмина, Саакашвили должен ответить за свои действия в то время.

Ранее в Грузии исключили возможность помилования Саакашвили.

