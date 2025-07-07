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В Грузии исключили возможность помилования Саакашвили

Папуашвили: предложение Кавелашвили о помиловании не затронет Саакашвили
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РИА Новости

Предложение президента Грузии Михаила Кавелашвили о помиловании политиков в обмен на участие в выборах не затронет бывшего главу республики Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Несколько дней назад Кавелашвили заявил, что устроит помилование заключенным оппозиционерам, если они примут участие в местных выборах в октябре.

«Конечно, это предложение не распространяется на граждан Украины», — сказал Папуашвили, отвечая на вопрос о возможном помиловании Саакашвили.

В январе Кавелашвили помиловал 613 осужденных после своей инаугурации. Отмечалось, что президент сделал это в связи с празднованием Крещения. При этом не уточняется, какой категории заключенных коснулось помилование.

Кроме того, указом президента Грузии были помилованы 33 заключенных.

Ранее в Грузии заявили, что Украина прислала Саакашвили в «сметанном контейнере» делать революцию.

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