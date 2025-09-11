В Грузии задержали лидера партии бывшего президента Саакашвили

Служба государственной безопасности Грузии задержала председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Об этом сообщила телекомпания «Имеди».

«СГБ Грузии задержала Левана Хабеишвили», — передают журналисты.

Хабеишвили во время задержания заявил, что силовики лишь выполняют приказ нового главы СГБ Мамуки Мдинарадзе. Он признался, что ожидал подобного исхода.

Недавно премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства». По мнению главы грузинского кабмина, Саакашвили должен ответить за свои действия в то время.

Как отмечал до этого Кобахидзе, резолюция Совета Европы и заключение тогдашней главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини свидетельствуют о том, что 7 августа 2008 года именно грузинские солдаты открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу.

Ранее в Грузии исключили возможность помилования Саакашвили.