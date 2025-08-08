Кобахидзе: Саакашвили начал конфликт с РФ в 2008 году по заказу deep state

Режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства». Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state (глубинного государства. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, события 2008 года стали трагедией. По мнению главы грузинского кабмина, Саакашвили должен ответить за свои действия в то время.

Как отмечал до этого Кобахидзе, резолюция Совета Европы и заключение тогдашней главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини свидетельствуют о том, что 7 августа 2008 года именно грузинские солдаты открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу. После этого власти «с гордостью объявили», что военнослужащие берут под контроль все новые населенные пункты и продвигаются к Цхинвалу.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что не готовы подписать договор о ненападении с Южной Осетией и Абхазией.