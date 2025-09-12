Россия обвинила Украину в попытках расширить географию конфликта

Украина пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о возможных последствиях. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном инциденту с беспилотниками в Польше, передает ТАСС.

Российский дипломат также обвинил «европейскую партию войны» в раздувании истерии вокруг Польши с целью сорвать мирное урегулирование на Украине.

Небензя также подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей.

10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Британии высмеяли реакцию Запада на инцидент с БПЛА в небе Польши.