В Европарламенте поддерживают идею «военного шенгена» для защиты от России

Депутаты Европарламента поддержали идею создать на территории Евросоюза так называемый «военный шенген» для защиты от «потенциальной угрозы России». Резолюцию об этом они приняли в среду, 17 декабря, сообщается на официальном сайте Европарламента.

Депутаты в резолюции призвали отменить внутренние границы для передвижения войск и военной техники по территории ЕС.

«По-прежнему существуют значительные административные и финансовые барьеры, а также инфраструктурные препятствия, из-за чего порой перемещение военной техники по территории ЕС может занять более месяца», — написано в новости.

Депутаты хотят, чтобы войска быстрого реагирования могли пересекать внутренние границы ЕС за три дня в «мирное время» и в течение 24 часов в кризисной ситуации.

Также они предлагают модернизировать железные и шоссейные дороги, туннели и мосты. В резолюции Европарламент поприветствовал предложение Комиссии увеличить бюджет на повышение мобильности военнослужащих. Страны ЕС они призвали не сокращать расходы на эти нужны, ведь для модернизации 500 объектов инфраструктуры (например, мостов и туннелей) ЕС потребуется не менее 100 млрд евро, добавляют депутаты. Они призвали страны ЕС и Еврокомиссию больше инвестировать в транспортную инфраструктуру. Также в Европарламенте подчеркнули, что необходимо применять в ЕС большего количество «цифровых решений» и ускорить процесс получения разрешений на передвижение через границу с помощью «единого окна».

«Крайне важно, чтобы мы продемонстрировали нашу готовность действовать. Это включает в себя возможность быстрого развертывания войск и техники по всему ЕС. Преодоление административного бремени и развитие инфраструктуры — это не роскошь, а необходимость.

Парламент обращает особое внимание на работу, которую еще предстоит проделать для создания настоящей «военной шенгенской зоны», и это должно быть сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс.

После одобрения резолюции депутаты приступят «к законодательной работе над пакетом мер по военной мобильности».

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время» и программа по расширению обороноспособности уже принята. Также Reuters писал, что ЕС планирует подготовиться к самообороне к 2030 году. А газета Financial Times прогнозировала, что окончание боевых действий на Украине, вероятно, не остановит роста расходов ЕС на оборону.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что политика стран ЕС и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.

