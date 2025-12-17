На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан написал Путину письмо с вопросом о замороженных активах России

Magyar Nemzet: Орбан направил Путину письмо с вопросом о замороженных активах РФ
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с вопросом о реакции Москвы на возможное изъятие ее замороженных активов. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

По информации журналистов, Орбан направил письмо Путину несколько недель назад. В нем глава венгерского правительства поинтересовался, будут ли какие-то меры в случае изъятия активов со стороны ЕС. Также он поинтересовался, если реакция будет, то станут ли россияне учитывать, кто голосовал за принятие этого решения.

Орбан рассказал, что в Кремле ему дали ясный и четкий ответ, что за использование российских средств последуют жесткие меры.

«При этом [Россия] будет принимать во внимание позицию государств — членов Евросоюза», — уточнил премьер.

Орбан подчеркнул, что не поддержит конфискацию российских активов «ни при каких обстоятельствах».

До этого агентство Reuters сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, у ЕС нет других вариантов для помощи Украине, кроме изъятия замороженных средств РФ.

Ранее стало известно о нарушении «золотого правила» ЕС из-за российских активов.

