На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британцев напугало розовое небо

Daily Mail: в Британии небо окрасилось в розовый цвет из-за редкого явления
true
true
true
close
TikTok

Жители Великобритании стали свидетелями необычного атмосферного явления, из-за которого декабрьское небо приобрело ярко-розовый оттенок, пишет Daily Mail.

Как пояснили в Метеорологической службе Великобритании, эффект возникает, когда солнечный свет проходит через мелкие частицы — влагу или пыль — содержащиеся в тумане. В результате синие оттенки рассеиваются, а красные и розовые становятся доминирующими.

«Когда солнечный свет проходит через несколько слоев атмосферы, синий цвет фильтруется, а красный продолжает распространяться. По сути, это восход солнца, пробивающийся сквозь туман, что и создает розоватый оттенок», — объяснил представитель Метеорологической службы Грэм Мэдж.

Очевидцы активно делились фотографиями и видео необычного неба. Некоторые пользователи отмечали, что кадры сделаны без каких-либо фильтров, сравнивая цвет неба с эстетикой «Барби». Другие шутили, что пейзаж выглядит настолько необычно, будто они оказались «в горах», находясь при этом на обычной жилой улице. При этом некоторых очевидцев такое зрелище напугало.

По словам специалистов, розовый туман — крайне редкое и кратковременное явление, зависящее от точного сочетания местных погодных условий. Его легко пропустить, так как он может длиться всего 10–15 минут, постепенно исчезая и сменяясь обычной серой облачностью.

Ранее загадочный черный «портал в ад» появился в небе над США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами