Британцев напугало розовое небо

Жители Великобритании стали свидетелями необычного атмосферного явления, из-за которого декабрьское небо приобрело ярко-розовый оттенок, пишет Daily Mail.

Как пояснили в Метеорологической службе Великобритании, эффект возникает, когда солнечный свет проходит через мелкие частицы — влагу или пыль — содержащиеся в тумане. В результате синие оттенки рассеиваются, а красные и розовые становятся доминирующими.

«Когда солнечный свет проходит через несколько слоев атмосферы, синий цвет фильтруется, а красный продолжает распространяться. По сути, это восход солнца, пробивающийся сквозь туман, что и создает розоватый оттенок», — объяснил представитель Метеорологической службы Грэм Мэдж.

Очевидцы активно делились фотографиями и видео необычного неба. Некоторые пользователи отмечали, что кадры сделаны без каких-либо фильтров, сравнивая цвет неба с эстетикой «Барби». Другие шутили, что пейзаж выглядит настолько необычно, будто они оказались «в горах», находясь при этом на обычной жилой улице. При этом некоторых очевидцев такое зрелище напугало.

По словам специалистов, розовый туман — крайне редкое и кратковременное явление, зависящее от точного сочетания местных погодных условий. Его легко пропустить, так как он может длиться всего 10–15 минут, постепенно исчезая и сменяясь обычной серой облачностью.

