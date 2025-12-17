На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буддийский монах чудом выжил, проведя четыре дня в узкой пещере без еды и воды

В Таиланде спасли 77-летнего монаха, застрявшего в пещере на четыре дня
true
true
true

Буддийский монах застрял в узкой пещере вверх ногами и выжил, проведя там несколько дней. Об этом сообщает Viral Press.

Луанг Та Сомчай пропал 7 декабря из храма Ват Тхаммасатхан Пхасаван на северео-востоке Таиланда. Волонтеры и местные жители несколько дней прочесывали территорию в радиусе 2 км, но безрезультатно. Его обнаружили лишь 11 декабря в узкой пещере.

Спасатели по веревкам спустились примерно на 30-метровую глубину и увидели ноги 77-летнего монаха, его голова и плечи были зажаты в расщелине. Пострадавшего освобождали больше трех часов.

Сомчай рассказал, что вошел в пещеру с другой стороны, заблудился в «естественном лабиринте» и не смог найти выход. Телефона при нем не было, он просто ждал и звал на помощь. Монах отделался царапинами и обезвоживанием и поблагодарил всех, кто участвовал в спасении.

Спасатели называют его выживание под землей в течение четырех дней настоящим чудом.

Ранее турист заблудился в джунглях и несколько недель выживал, питаясь корой и муравьями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами