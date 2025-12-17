В Рязани мужчина и женщина забили пьяного пенсионера

В Рязани задержали пару, подозреваемую в избиении пожилого мужчины. Спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия 14 декабря пьяная пара поссорилась со своим 68-детним знакомым. В ходе конфликта 39-летний мужчина и 37-летняя женщина набросились на потерпевшего с кулаками и жестоко избили его. Спасти пенсионера не удалось.

Подозреваемые в нападении задержаны. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранты заключены под стражу, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Оренбургской области мужчина избил партнершу из-за недосоленного супа. Мужчина раскритиковал обед, который показался ему недостаточно горячим и недосоленным. В ходе конфликта обвиняемый поднял на сожительницу руку. В результате женщина получила ссадину на локте и кровоподтек на кисти.

Ранее в Москве мужчина не сдал экзамен в автошколе и воткнул нож в инструктора.