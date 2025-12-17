На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязани мужчина и женщина забили пьяного пенсионера

В Рязани пара жестоко избила пенсионера
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Рязани задержали пару, подозреваемую в избиении пожилого мужчины. Спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия 14 декабря пьяная пара поссорилась со своим 68-детним знакомым. В ходе конфликта 39-летний мужчина и 37-летняя женщина набросились на потерпевшего с кулаками и жестоко избили его. Спасти пенсионера не удалось.

Подозреваемые в нападении задержаны. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранты заключены под стражу, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Оренбургской области мужчина избил партнершу из-за недосоленного супа. Мужчина раскритиковал обед, который показался ему недостаточно горячим и недосоленным. В ходе конфликта обвиняемый поднял на сожительницу руку. В результате женщина получила ссадину на локте и кровоподтек на кисти.

Ранее в Москве мужчина не сдал экзамен в автошколе и воткнул нож в инструктора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами