Назван простой способ поднять настроение после пробуждения

Употребление кофе и других напитков с кофеином связано с заметным ростом положительных эмоций, особенно в утренние часы. К такому выводу пришли исследователи из Билефельдского университета в Германии, изучившие влияние кофеина на эмоциональное состояние людей в повседневной жизни. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Кофеин является самым распространенным психоактивным веществом в мире — по оценкам, его регулярно употребляют около 80% населения планеты. Он содержится в кофе, чае, газированных напитках и шоколаде и широко используется для борьбы с усталостью и повышения концентрации. Многие также отмечают, что кофе улучшает общее настроение, однако до сих пор большинство исследований проводилось в лабораторных условиях.

В отличие от экспериментов в контролируемой среде, новое исследование было направлена на изучение воздействия кофеина в реальной жизни — с учетом естественных факторов, таких как режим сна, социальные контакты и время суток.

В исследовании приняли участие более 230 человек в возрасте от 18 до 29 лет. В течение двух и четырех недель участники отвечали на короткие опросы до семи раз в день, указывая, употребляли ли они кофеин за последние 90 минут, а также оценивая уровень положительных эмоций (энтузиазм, радость, удовлетворенность) и отрицательных (грусть, тревога, беспокойство).

Анализ данных показал устойчивую связь между употреблением кофеина и усилением положительных эмоций. Причем наиболее выраженным этот эффект был в первые часы после пробуждения — примерно в течение 2,5 часа. Ученые связывают это с феноменом «сонной инерции», когда мозг еще не полностью перешел в активный режим после сна. Кофеин, блокируя действие аденозина — вещества, вызывающего сонливость, — помогает быстрее достичь бодрого состояния.

При этом влияние кофеина на негативные эмоции оказалось менее однозначным. В одном из двух исследований наблюдалось небольшое снижение уровня тревоги и грусти, однако этот эффект не зависел от времени суток. Это указывает на то, что механизмы формирования положительных и отрицательных эмоций могут различаться.

Исследование также показало, что эффект кофеина сильнее проявляется у людей, испытывающих повышенную усталость. В то же время в социальной обстановке — например, в компании других людей — связь между кофеином и улучшением настроения ослабевала. По мнению авторов, это может быть связано с «потолочным эффектом»: общение само по себе повышает эмоциональный фон, и дополнительное влияние кофеина становится менее заметным.

Ранее ученые предупредили об опасности тусклого света по утрам.