В Британии высмеяли реакцию Запада на инцидент с БПЛА в небе Польши

Британский журналист Торнтон высмеял реакцию Запада на инцидент с БПЛА в Польше
Reuters

Британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в соцсети Х назвал смехотворной реакцию Запада на инцидент с беспилотниками в небе над Польшей.

«Истеричный визг всего Евросоюза сродни крикам детей, потерявших сознание из-за того, что им отказали в шоколадке перед ужином. Бог знает, насколько сильным будет кризис, если какой-нибудь русский с палкой когда-нибудь приблизится к границе», — написал журналист.

По его словам, Россия сделала все возможное, чтобы не вовлекать в конфликт на Украине третьи страны, несмотря на провокации со стороны европейцев.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предположил, кто запустил БПЛА в воздушное пространство Польши.

