Названа дата выхода комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом

Фильм «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом выйдет в кино 19 марта 2026 года
Централ Партнершип

Семейная комедия «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли выйдет 19 марта 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил дистрибьютор «Централ Партнершип».

По сюжету, 12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку Тайю. Она сталкивается с Доктором Гафом – нелюбимым ветеринаром, умеющим общаться с животными. Мужчина помогает девочке вылечить пса, однако на следующий день случается несчастье. Тайю и других обитателей приюта доктора Гафа похищают. Героям предстоит найти питомцев. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

Режиссером картины выступил Михаил Расходников. В ролях Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Россомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов.

Гармаш, сыгравший Гафа, назвал своего персонажа непризнанным гением, который немного угрюм, эмпатичен к животным и неловок во взаимодействии с людьми.

«Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу, от мала до велика», — поделился актер.

Ранее петербургский режиссер рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара».

