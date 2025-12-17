На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Барселоне» поймали игрока, который передавал информацию в прессу

Тренер «Барселоны» Флик поймал игрока, который передавал информацию СМИ
true
true
true
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик накануне поймал игрока команды, который передавал в средства массовой информации частную информацию о команде. Об этом в социальной сети X написал журналист онлайн-издания COPE Виктор Наварро.

Наварро не раскрывает ни имя футболиста, ни то, какая именно частная информация была передана прессе.

В чемпионате Испании сыграно уже 17 туров, и каталонская команда идет лидером в турнирной таблице. Подопечные Флика набрали 43 очка, теперь клуб на четыре балла опережает мадридский «Реал», который расположился на второй позиции. В следующем туре национального первенства «Барселона» в выездном матче сразится с «Вильярреалом» 21 декабря. Стартовый свисток для команды прозвучит в 18:15 по московскому времени.

При этом в таблице общего группового этапа Лиги чемпионом «Барселона» идет на 15-й строчке, набрав за шесть туров десять очков.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Матвея Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами