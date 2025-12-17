На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы неочевидные факторы риска деменции

General Psychiatry: слабость и депрессия повышают риск деменции у пожилых
true
true
true
close
Shutterstock

Сочетание физической хрупкости и депрессии существенно увеличивает риск развития деменции у пожилых людей, причем их совместное действие может объяснять около 17% общего риска заболевания. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале General Psychiatry.

По оценкам, сегодня во всем мире с деменцией живут около 57 млн человек, и к 2050 году это число может утроиться. При этом ранее исследования в основном рассматривали физическую хрупкость и депрессию как независимые факторы риска, хотя у них есть общие биологические и патологические механизмы.

Чтобы оценить их возможное взаимодействие, ученые проанализировали данные 220 947 человек со средним возрастом 64 года (53% — женщины), включенных в три крупных когортных исследования.

Физическую хрупкость оценивали по модифицированным критериям Фрида: человек считался хрупким при наличии трех и более признаков, включая непреднамеренную потерю веса, выраженную утомляемость, низкую физическую активность, замедленную походку и слабую силу хвата. Депрессию определяли на основе анкет по психическому здоровью и данных о госпитализациях.

В среднем за почти 13 лет наблюдения деменция любого типа была диагностирована у 9 088 участников. Анализ показал, что по сравнению с людьми в хорошем физическом состоянии у физически хрупких риск деменции был выше более чем в 2,5 раза, а наличие депрессии увеличивало его на 59%.

Наиболее высокий риск наблюдался у участников, у которых сочетались оба фактора. Такие люди более чем в три раза чаще сталкивались с деменцией по сравнению с теми, у кого не было ни физической хрупкости, ни депрессии.

Кроме того, исследователи выявили выраженный эффект взаимодействия этих факторов: около 17% общего риска деменции можно было отнести именно к их сочетанию.

Авторы отметили, что при умеренной выраженности одного из факторов организм и система здравоохранения, вероятно, еще способны компенсировать негативное влияние другого. Однако при одновременном наличии выраженной хрупкости и депрессии эта компенсаторная способность снижается, что приводит к резкому росту риска деменции.

Тем не менее авторы считают результаты клинически значимыми, поскольку оба фактора потенциально поддаются коррекции. По их мнению, одновременные вмешательства, направленные на снижение физической хрупкости и лечение депрессии, могут стать перспективным направлением профилактики деменции в пожилом возрасте.

Ранее были названы симптомы депрессии, увеличивающие риск деменции.

