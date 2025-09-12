На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред РФ заявил, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой

Небензя: Москва не заинтересована в эскалации напряженности с Варшавой
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Польша без предъявления каких-либо доказательств поспешила возложить вину на РФ за инцидент с дронами.

10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее генсек НАТО не смог ответить на вопрос, кто стоит за инцидентом с БПЛА в Польше.

Прилет дронов в Польшу
