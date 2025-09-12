Путин заявил о необходимости противодействовать попыткам отменить ту или иную культуру

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур призвал противодействовать попыткам отменить ту или иную культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Наша задача в современном мире — объединять усилия для самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений, идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее созидание, внимающее самые лучшие качества в душе человеческой», — сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что необходимо противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов и попыток отменить ту или иную культуру.

При этом Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна расти.

ХI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. В нем принимают участие свыше 400 спикеров из РФ и зарубежных стран, в этом году форум посетят более 2000 гостей. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

