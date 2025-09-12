Владимир Путин выступил на Международном форуме объединенных культур

Владимир Путин пожелал участникам предстоящего конкурса «Интервидение» успехов. Конкурс сохранит атмосферу дружбы и творчества, подчеркнул президент РФ.
Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать, заявил Путин.
Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством, подчеркнул президент России.
Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, заявил Путин. Национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, подчеркнул президент.
Нельзя допускать утраты общечеловеческих ценностей при технологическом прогрессе, заявил президент РФ.
С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. В этом году его темой стала «Возвращение к культуре — новые возможности». Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России Владимира Путина. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.