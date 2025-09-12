На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Владимир Путин выступил на Международном форуме объединенных культур

Онлайн-трансляция выступления Путина на Международном форуме объединенных культур
Алексей Даничев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума объединенных культур. Российский лидер заявил, что власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, но в этой сфере еще многое предстоит сделать. Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством, подчеркнул Владимир Путин. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.
21:00

Владимир Путин поблагодарил участников форума и попрощался с ними.

20:59

Владимир Путин пожелал участникам предстоящего конкурса «Интервидение» успехов. Конкурс сохранит атмосферу дружбы и творчества, подчеркнул президент РФ.

20:56

Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь, в этой сфере еще многое предстоит сделать, заявил Путин.

20:55

20:54

Владимир Путин: поддержка семей с детьми является приоритетом для России.

20:53

Мир будущего – это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством, подчеркнул президент России.

20:52

В России в разных сферах культуры происходят обновления, отметил Владимир Путин.

20:50

Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, заявил Путин. Национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, подчеркнул президент.

20:49

Нельзя допускать утраты общечеловеческих ценностей при технологическом прогрессе, заявил президент РФ.

20:47

Наша страна изначально складывалась как многонациональная, подчеркнул Владимир Путин.

20:46

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума объединенных культур.

20:45

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. В этом году его темой стала «Возвращение к культуре — новые возможности». Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России Владимира Путина. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

