Путин назвал важнейшую задачу культуры

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге назвал одну из самых важных культурных задач.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — сказал политик.

Глава государства призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По его словам, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание. Поэтому нужно не допустить исчезновения малочисленных культур и освободить мир от двойных стандартов и попыток отмены той или иной культуры.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

