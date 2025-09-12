Стало известно, когда Еврокомиссия объявит о новом пакете санкций против РФ

Reuters: Еврокомиссия объявит о 19-м пакете санкций против России 17 сентября

Европейская комиссия (ЕК) выдвинет официальное предложение о 19-м пакете санкций против России на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что официальное объявление о новых антироссийских санкциях будет сделано Брюсселем 17 сентября.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.