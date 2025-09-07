На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп готов перейти ко «второму этапу» санкций против России

Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций, передает Reuters.

В середине этой недели западные СМИ сообщили, что президент США не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что ограничения могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба лидера согласились, что главная помеха на пути к миру на Украине — позиция стран ЕС.

Позднее глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил уверенность, что 7-8 сентября США «будут много обсуждать» масштабы санкций и сроки их введения.

Ранее у европейских лидеров состоялся «горячий разговор» с Трампом.

