В ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ

FT: ЕС обсуждает введение санкций против КНР за покупку нефти и газа РФ

В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении Китая из-за импорта российских энергоносителей. Об этом пишет газета Financial Times.

Достижение Евросоюзом прогресса по вторичным санкциям в отношении партнеров России за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки США и согласования действий с ними, отмечает FT.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами потребовал оказать большое экономическое давление на Китай за то, что Пекин поддерживает Москву в контексте военного конфликта на Украине.

Кроме того, он призвал Европу отказаться от российской нефти.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это требование неправомерным.

Ранее несколько стран Европы присоединились к санкциям против России.