Проклявшая убитого политика Кирка ведьма выступила с заявлением

Американская ведьма, жрица Лилин, проклявшая консерватора Чарли Кирка за несколько дней до его убийства, заявила об эффективности своих ритуалов. Об этом она сообщила в комментарии газете Metro.

«Хотя мы не можем взять на себя ответственность за смерть мистера Кирка в буквальном смысле слова, мы утверждаем, что магия, с которой мы работаем, эффективна», – отметила женщина.

По информации издания, жрица Лилин – это псевдоним одной из владельцев аккаунта на торговой площадке Etsy, где она вместе со своей коллегой оказывает платные магические услуги. За несколько дней до убийства соратника президента США Дональда Трампа, Чарли Кирка, у жрицы Лилин заказали направленные против него магические ритуалы.

Необычный заказ поступил от одного из авторов американского про-феминистического портала Jezebel. В опубликованном 8 сентября материале он сообщает о «наложении проклятия» на Кирка. Он рассуждает о том, что консервативный политик позволял себе критику образованных и независимых женщин, которых в Средневековье было принято называть ведьмами. В связи с чем он будет «проклят» этими женщинами в буквальном смысле слова.

Перед этим автор Jezebel обратился на портал Etsy с тем, чтобы «ведьмы» наложили на политика «проклятья». Как уточняет источник, среди заказанных заклинаний были такие, как «заставить всех его ненавидеть», или просто «мощное проклятие». В свою очередь жрица Лилин прислала автору статьи видео, на котором сжигает фотографию Кирка.

Через несколько дней, 10 сентября, во время выступления в университете Юты Чарли Кирка застрелили выстрелом в шею. Никто из противников и сторонников его политики не одобрил этот акт политического насилия. В настоящее время убийца до сих пор не пойман. Согласно предварительным данным следствия, убийца после выстрела избавился от винтовки в ближайшей лесополосе.

Ранее президент США пообещал найти убийцу Чарли Кирка.