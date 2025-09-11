На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американского консерватора Кирка за несколько дней до гибели «прокляли» феминистки

DM: в США феминистки прокляли политика Кирка за несколько дней до его гибели
Cheney Orr/Reuters

Консервативного американского политика Чарли Кирка за несколько дней до убийства «прокляли» сторонники феминизма с помощью услуг ведьм с платформы Etsy. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Отмечается, что ориентированный на женскую аудиторию американский портал Jezebel выступил с заявлением после того, как один из его авторов заплатил ведьмам за «наложение проклятия» на Кирка. Это произошло 8 сентября, всего за несколько дней до того, как он был застрелен на мероприятии в Юте.

После убийства консерватора, 10 сентября, ресурс опубликовал заявление, разъясняющее время публикации, а также осудил политическое насилие: «Jezebel самым решительным образом осуждает убийство Чарли Кирка. Мы не одобряем, не поощряем и не оправдываем политическое насилие любого рода».

Статья Jezebel о наложении проклятия вышла под заголовком: «Мы заплатили нескольким ведьмам на Etsy, чтобы проклясть Чарли Кирка». В ней автор рассуждает о том, что в современном мире политика и колдовство тесно связаны. Суть материала сводилась к тому, что если Кирк выступал с речами, критикующими эмансипированных и хорошо образованных женщин, то наложение проклятия будет своеобразным ответом. Автор Jezebel объяснил свою точку зрения тем, что в средневековье подобных женщин называли ведьмами и подвергали экзекуции. В качестве «порчи» он пожелал Кирку внезапно обнаружить на своем лице фурункул или сломанный микрофон во время публичного выступления.

11 сентября президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Он обвинил в случившемся сторонников леворадикальной идеологии.

Ранее в комментарии «Газете.Ru» американист заявил, что к убийству Кирка могут быть причастны демократы.

