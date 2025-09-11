На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФБР нашло оружие, из которого могли убить соратника Трампа

ФБР обнаружило оружие, из которого могли застрелить активиста Кирка
true
true
true

ФБР нашло оружие, из которого, предположительно, застрелили американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель ведомства, агент Роберт Болс в ходе пресс-конференции, передает Fox News.

Уточняется, что оружие было обнаружено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки. Агент Болс также заявил, что у ФБР есть фотография предполагаемого стрелка, но на время расследования она не может быть обнародована.

Тем временем Трамп пообещал посмертно наградить убитого Кирка Президентской медалью Свободы.

До этого Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Он обвинил в случившемся сторонников леворадикальной идеологии.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Позже Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелка до сих пор не поймали, расследование ведет ФБР.

Ранее политолог заявил, что США превращаются в перманентную горячую точку планеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами