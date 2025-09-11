ФБР нашло оружие, из которого могли убить соратника Трампа

ФБР нашло оружие, из которого, предположительно, застрелили американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель ведомства, агент Роберт Болс в ходе пресс-конференции, передает Fox News.

Уточняется, что оружие было обнаружено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки. Агент Болс также заявил, что у ФБР есть фотография предполагаемого стрелка, но на время расследования она не может быть обнародована.

Тем временем Трамп пообещал посмертно наградить убитого Кирка Президентской медалью Свободы.

До этого Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Он обвинил в случившемся сторонников леворадикальной идеологии.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Позже Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелка до сих пор не поймали, расследование ведет ФБР.

Ранее политолог заявил, что США превращаются в перманентную горячую точку планеты.