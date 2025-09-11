Трамп пообещал найти всех причастных к убийству консерватора Кирка

Трамп заявил, что найдет всех причастных к убийству Кирка

Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству консервативного политика Чарли Кирка. Об этом глава Белого дома заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что вина за произошедшее лежит на сторонниках леворадикальной идеологии. По его словам, для США настал темный момент.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Ранее в США раскрыли подробности о расследовании убийства активиста Кирка.