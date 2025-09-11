Лукашенко прокомментировал снятие американских санкций с Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций. Об этом сообщило агентство БелТА.

«То, что они начали снимать санкции с нас, американцы, спасибо им за это, нам будет легче работать», — сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.

Лукашенко отметил, что вопрос рестрикций — это не основное направление в работе, но тоже важное, потому что оно «довлеет над экономикой».

Перед этим Александр Лукашенко встречался с представителем американского президента Джоном Коулем в Минске, где тот сообщил президенту Белоруссии, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил в интервью «Газете.Ru», что снятие санкций с белорусской авиакомпании можно оценивать позитивно, так как теперь россияне смогут летать в США со стыковкой в Минске.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.