Представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии

Коул: США и РБ нужно согласовать сделку по заключенным для нормализации отношений

Если США и Республика Белоруссия (РБ) согласуют сделку по заключенным, то нормализация отношений между странами продолжится. Об этом заявил представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает БелТа.

«Снятие санкций [c авиакомпании «Белавиа»], о котором мы сейчас на этой встрече объявили, — это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», — сказал представитель главы Белого дома.

Коул добавил, что США очень хотят нормализовать отношения с Белоруссией. По его словам, Вашингтон готов сделать все ради достижения этой цели.

11 сентября Лукашенко встретился с Коулом. Президент Белоруссии поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один глава Белого дома. Президент США при этом через своего представителя передал Лукашенко письмо.

Ранее Трамп подарил Лукашенко украшение.