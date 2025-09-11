Названы последствия снятия санкций США с «Белавиа» для россиян

Россияне смогут летать в США со стыковкой в Минске после снятия американских санкций с «Белавиа», сказал «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян.

«Я оцениваю новость о снятии санкций с «Белавиа» позитивно, мы рады за белорусского перевозчика. Решение США позволит «Белавиа», как минимум, обслуживать самолеты американского производства. Да и в третьих странах не боятся обслуживать, в принципе, самолеты «Белавиа» те страны, которые соблюдают, например, санкции США. Завтра «Белавиа», конечно, может полететь в США, но она вряд ли полетит, потому что все-таки нужно согласовать, снять все санкционные ограничения, перезаключить договоры с обслуживающими компаниями. Но они теоретически могут начать летать. Для наших граждан эта возможность при наличии визы тоже пользоваться транзитной сетью «Белавиа» и путешествовать напрямую из России в США со стыковкой в Минске», — отметил Мурадян.

В Минске 11 сентября состоялась встреча представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Американский дипломат передал белорусскому лидеру личное письмо от Трампа, подписанное «Дональд», назвав его «особым знаком дружбы». Одновременно США объявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа» и выразили готовность к восстановлению дипломатического присутствия в Минске. По словам Коула, Вашингтон «очень заинтересован» в нормализации отношений с Белоруссией и возвращении посольства.

