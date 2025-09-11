На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»

Представитель президента США Коул сообщил Лукашенко о снятии санкций с «Белавиа»
Максим Шеметов/Reuters

Соединенные Штаты Америки сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил представитель президента США Джон Коул в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает БелТа.

«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций [в отношении «Белавиа»], о котором мы сейчас на этой встрече объявили, — это только начало», — сказал представитель американского лидера.

Коул добавил, что США и Белоруссия смогут достичь многого на пути нормализации, если в ходе встречи страны смогут прийти к «правильным решениям».

«Белавиа» попала под ограничения США 16 июня 2022 года. В августе 2023 года авиакомпанию включили в американский санкционный список.

11 сентября Лукашенко встретился с Коулом. Президент Белоруссии поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один глава Белого дома. Президент США при этом через своего представителя передал Лукашенко письмо.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.

