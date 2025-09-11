Арабские страны высказались об урегулировании конфликта на Украине

ССАГПЗ выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что решение кризиса политическим путем во избежание дальнейшей эскалации является единственным способом урегулирования этого конфликта», — сказал генсек.

Аль-Будейви добавил, что ССАГПЗ приветствует любые инициативы, которые будут направлены на решение возникшей ситуации.

10 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Соединенных Штатов продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, американские предложения для российской и украинской сторон заключаются в том, что продолжение конфликта не отвечает их интересам.

8 сентября президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности.

Ранее в Европе назвали второстепенной роль ЕС в урегулировании на Украине.