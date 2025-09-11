На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арабские страны высказались об урегулировании конфликта на Украине

ССАГПЗ выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что решение кризиса политическим путем во избежание дальнейшей эскалации является единственным способом урегулирования этого конфликта», — сказал генсек.

Аль-Будейви добавил, что ССАГПЗ приветствует любые инициативы, которые будут направлены на решение возникшей ситуации.

10 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Соединенных Штатов продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, американские предложения для российской и украинской сторон заключаются в том, что продолжение конфликта не отвечает их интересам.

8 сентября президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности.

Ранее в Европе назвали второстепенной роль ЕС в урегулировании на Украине.

