Вице-президент США рассказал о планах по урегулированию на Украине

Вэнс: США работают над урегулированием на Украине, есть надежда на соглашение

Власти Соединенных Штатов продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу One America News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы продолжим работать над этим. Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование», — заявил он.

Вэнс добавил, что американские предложения для российской и украинской сторон заключаются в том, что продолжение конфликта не отвечает их интересам. По его словам, обе страны заинтересованы в том, чтобы на Украине был мир.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине. По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение «совершенно недопустимым».

Вечером 7 сентября американский лидер утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее Европу предупредили, что ее риторика обернется прямым столкновением с Россией.