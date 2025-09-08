Боррель: ЕС согласился на второстепенную роль в урегулировании на Украине

Европейский союз (ЕС) согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в статье для газеты Politico написали бывший верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, экс-депутат Европейского парламента Доменек Руис Девеса и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

По их словам, сейчас ЕС «выглядит опасно раздробленным и слабым». Союз попал в неблагоприятные внутреннюю и внешнюю ситуации.

«Европа <...> подвергается реальной опасности стать вассалом США», — подчеркивается в публикации.

Авторы материала добавили, что слабость регионального содружества уже заставила его согласиться на второстепенную роль в урегулировании украинского кризиса. Более того, снижение авторитета ЕС на международной арене и отсутствие единства внутри союза привели к тому, что его участие в решении других зарубежных конфликтов также стало в значительной степени неактуальным.

6 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что у США и европейских стран нет единой стратегии по Украине. Как отметили журналисты, этот факт играет на руку Москве и помогает ей сохранять преимущество в конфликте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался о роли Европы в разработке гарантий безопасности для Украины.