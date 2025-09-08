На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе назвали второстепенной роль ЕС в урегулировании на Украине

Боррель: ЕС согласился на второстепенную роль в урегулировании на Украине
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в статье для газеты Politico написали бывший верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, экс-депутат Европейского парламента Доменек Руис Девеса и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

По их словам, сейчас ЕС «выглядит опасно раздробленным и слабым». Союз попал в неблагоприятные внутреннюю и внешнюю ситуации.

«Европа <...> подвергается реальной опасности стать вассалом США», — подчеркивается в публикации.

Авторы материала добавили, что слабость регионального содружества уже заставила его согласиться на второстепенную роль в урегулировании украинского кризиса. Более того, снижение авторитета ЕС на международной арене и отсутствие единства внутри союза привели к тому, что его участие в решении других зарубежных конфликтов также стало в значительной степени неактуальным.

6 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что у США и европейских стран нет единой стратегии по Украине. Как отметили журналисты, этот факт играет на руку Москве и помогает ей сохранять преимущество в конфликте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался о роли Европы в разработке гарантий безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами