Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС, передает ТАСС.

Бразильский лидер также высоко оценил прошедший в августе на Аляске саммит РФ и США с участием российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В то же время, как указал Лула да Силва, группа «Друзей мира», основанная Бразилией и КНР, может внести вклад в урегулирование на Украине путем дипломатии.

Онлайн-саммит БРИКС проходит сегодня, 8 сентября. Владимир Путин также подключился к встрече БРИКС. Саммит был созван по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии и КНР.

Ранее сообщалось, что у стран БРИКС появится свой список традиционных ценностей.