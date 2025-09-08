На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии высказался об урегулировании конфликта на Украине

Лула да Сильва: решение конфликта на Украине должно учесть опасения участников
true
true
true
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС, передает ТАСС.

Бразильский лидер также высоко оценил прошедший в августе на Аляске саммит РФ и США с участием российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В то же время, как указал Лула да Силва, группа «Друзей мира», основанная Бразилией и КНР, может внести вклад в урегулирование на Украине путем дипломатии.

Онлайн-саммит БРИКС проходит сегодня, 8 сентября. Владимир Путин также подключился к встрече БРИКС. Саммит был созван по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии и КНР.

Ранее сообщалось, что у стран БРИКС появится свой список традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами