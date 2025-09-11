В Кремле раскрыли детали предстоящего телефонного звонка Путина и Трампа

Песков: пока нет договоренностей о телефонном звонке Путина и Трампа

В настоящее время нет договоренностей о будущем звонке президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, пока нет договоренностей о дате звонка. Повторяю, при необходимости разговор будет согласован, каналы имеются», — сказал представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

На этой неделе президент США дважды говорил о намерении провести телефонные переговоры с российским коллегой. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».