Трамп снова пообещал поговорить с Путиным

Трамп заявил, что на этой или следующей неделе поговорит с Путиным по телефону
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

На этой неделе Трамп дважды говорил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

4 сентября специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф во время заседания «коалиции желающих» сообщил, что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

1 сентября Ушаков заявил, что глава российского государства пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

