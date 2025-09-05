Ушаков заявил, что США пока не запросили разговор Путина с Трампом

Ушаков: пока не слышали о запросе США на телефонный разговор Путина и Трампа

В Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

5 сентября Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 сентября Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».