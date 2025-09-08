Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонные переговоры со своим российской коллегой Владимиром Путиным в течение ближайших дней. Его слова передает РИА Новости.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о предстоящем разговоре с Путиным.

5 сентября президент США также заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой.

При этом в этот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле пока не слышали, чтобы поступал запрос от Соединенных Штатов на разговор Путина с Трампом.

Накануне специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что готов перейти ко «второму этапу» санкций против России.