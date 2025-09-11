Американский активист Чарли Кирк, застреленный во время выступления в Университете долины Юта, рассуждал о смерти от огнестрельного оружия еще в 2023 году. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, два года назад на одном из мероприятий Кирк заявил, что смерть от огнестрельного оружия является «необходимым злом» для сохранения в США права на его ношение и хранение.

«Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — сказал активист около недели спустя после массового убийства в школе в городе Нашвилл.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего активиста. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса университета с расстояния около 180–200 метров. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. В соцсетях на него подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Кирк также выступал против военной поддержки США Украины и называл Крым частью России.

Ранее Медведев указал на связь убийства Кирка с поддержкой Украины.