Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после гибели консервативного политика Чарли Кирка должна осознать, что, поддерживая Украину, Вашингтон поддерживает убийства. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в последнее время политические преступления и убийства, совершают разного рода «леволиберальные отбросы», поддерживающие «бандеровский Киев». Медведев задал вопрос, кто из политиков после Кирка и премьер-министра Словакии Роберта Фицо станет следующей жертвой нападения.

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что команде Трампа пора осознать: поддерживая Украину, они поддерживают убийц.

11 сентября Трамп подтвердил смерть 31-летнего праворадикального активиста Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Кирк также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он является частью России.

Ранее в Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу.