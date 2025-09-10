В правительстве РФ заявили, что готовы принять американских туристов

Минэкономразвития: в РФ готовы принять туристов из США

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на полях международного форума-выставки по туризму «Отдых» заявил, что в России готовы принять американских туристов в случае возобновления прямых рейсов между РФ и США. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы принять туристов из США, если рейсы начнутся», — поделился Кондратьев.

Он добавил, что вопрос возобновления авиасообщения между странами является политическим — «авиационные власти одной страны направляют заявку по определенной форме в авиационным властям другой».

В августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что не исключает возобновления сотрудничества России и США в авиации.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Предложенные Москвой варианты обсуждаются с американской стороной.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.