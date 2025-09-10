На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ заявили, что готовы принять американских туристов

Минэкономразвития: в РФ готовы принять туристов из США
true
true
true
close
Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на полях международного форума-выставки по туризму «Отдых» заявил, что в России готовы принять американских туристов в случае возобновления прямых рейсов между РФ и США. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы принять туристов из США, если рейсы начнутся», — поделился Кондратьев.

Он добавил, что вопрос возобновления авиасообщения между странами является политическим — «авиационные власти одной страны направляют заявку по определенной форме в авиационным властям другой».

В августе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что не исключает возобновления сотрудничества России и США в авиации.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Предложенные Москвой варианты обсуждаются с американской стороной.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами