Мантуров высказался о возможном возобновлении сотрудничества в авиации между РФ и США

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров не исключил возобновления сотрудничества России и США в авиации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано», — сказал Мантуров.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Предложенные Москвой варианты обсуждаются с американской стороной.

Главред российского авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что возобновление воздушного сообщения между Россией и США может начаться с полетов из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.